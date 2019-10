Pulito dai rifiuti il parco Porporati di Grugliasco, Verdi:"Espressione della conversione ecologica del Papa"

Successo per l'iniziativa "Città più pulite" al parco Porporati di Grugliasco, alla quale hanno preso parte anche i Verdi del Piemonte e locali per liberare dai rifiuti l'area verde.

"Per noi Verdi- commenta la co-portavoce regionale dei Verdi del Piemonte Tiziana Mossa - il degrado, la distruzione dell'ambiente sono figli di un inquinamento più diffuso e su più livelli che sporca l'etica, i comportamenti, le parole e molti ambiti della vita politica ed economica".

"Ecco allora - continua- che queste iniziative diventano espressioni di quella conversione ecologica auspicata da Papa Francesco nella Laudato sì".

"Nella nostra piccola ma significativa esperienza insieme ai cittadini abbiamo scelto di promuovere il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente esaltando una sana vivibilità e bellezza delle nostre città. L'incontro tra persone diventa anche il modo migliore per pulire davvero questo mondo, non solo dai rifiuti ma anche dai pregiudizi e dalla paura, cercando di costruire ogni giorno relazioni di comunità e dialogo" conclude Mossa.