Weekend di incidenti sulle strade del Torinese: grave motociclista a Germagnano

Weekend di incidenti sulle strade della provincia di Torino. Questa notte intorno alle 2.30 un uomo è stato investito da un'automobile, in via Ivrea a Montalto Dora.

Nell'impatto il passante, un 32enne nigeriano, ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in codice giallo all'ospedale eporediese. L'investitore, dopo essere scappato senza prestare soccorso, si è presentato ai Carabinieri. Agli uomini dell'Arma ha raccontato di essersi spaventato e non essersi quindi fermato: il 29enne alla guida ora rischia una denuncia per omissione di soccorso.

Sempre nella giornata di oggi a Rubiana, davanti al bar di piazza Roma, si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto: ferito il centauro di 14 anni, che è stato portato con l'elicottero in codice giallo all'ospedale di Rivoli.

Ieri invece un motociclista di 32 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro con una Fiat 500 Abarth sulla provinciale della val di Viù a Germagnano. Il centauro ha riportato dei traumi molto gravi: trasportato al Cto di Torino, le sue condizioni sono considerate serie.

Praticamente illeso il 22enne che si trovava alla guida della vettura, originario di Viù: sul sinistro stanno indagando i Carabinieri di Mathì, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.