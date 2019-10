Cavallerizza Reale, ecco la svolta: entro quindici giorni liberata la struttura, poi al via i cantieri

Il primo step è arrivare, tramite un percorso condiviso, in quindici giorni alla firma di un protocollo: l'obiettivo è di liberare la Cavallerizza dagli occupanti dopo l'incendio della scorsa settimana. In questi dieci giorni il Comune si impegnerà a trovare degli spazi alternativi nella città per gli artisti dell'Assemblea 14.45. In contemporanea gli uffici del vicesindaco Sonica Schellino cercheranno anche delle soluzioni abitative per le persone in difficoltà che attualmente abitano e dormono all'interno del bene patrimonio Unesco.