Marito violento minaccia e punta un coltello allo stomaco della moglie: arrestato

Per poco non si è sfiorata la tragedia la settimana scorsa in uno stabile del quartiere Madonna di Campagna. Lei, 39 anni, viene aggredita per futili motivi dal marito, di 38, che incurante del loro bimbo di 2 anni che la donna aveva in braccio, la minaccia puntandole un coltello allo stomaco.

La donna riesce a scappare ed a sfuggire alla presa del marito uscendo sul pianerottolo, ma rientra in casa per via del figlioletto, venendo nuovamente aggredita. Solo la richiesta telefonica di aiuto all’altra figlia, di 17 anni, che era fuori casa, la salverà. Infatti la ragazza, in compagnia del fidanzato, avviserà una pattuglia della Squadra Volante, che si reca immediatamente a casa della madre.

Gli agenti rintracciano l’uomo violento ancora nell’appartamento e sequestrano a suo carico il coltello utilizzato durante l’aggressione nonché un bastone telescopico. Dall’ascolto della vittima è emerso un quadro di maltrattamenti ai danni dell’intera famiglia che andava avanti da qualche anno; spesso l’uomo aveva minacciato di morte la moglie e la figlia di lei, avuta da una precedente relazione e mai accettata, tanto da spingere la ragazza a trasferirsi nell’appartamento del fidanzato.

L’uomo, che negli ultimi mesi ha perso il lavoro ed ha iniziato a fare uso di marijuana, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per porto abusivo di armi. E’ attualmente sottoposto al provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale con contestuale divieto di avvicinamento ai familiari.