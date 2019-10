A Torino una nuova rassegna teatrale con le migliori compagnie indipendenti italiane

Nasce una nuova rassegna teatrale in città. La firma Onda Larsen, compagnia nata nel 2008 a Torino che, oltre a produrre spettacoli e a gestire quella che, per numeri, si può definire una vera e propria scuola di teatro (coinvolge 150 allievi nei vari corsi), a novembre organizza la sua prima stagione.

Una stagione che nasce con una sua peculiarità: sul palco del Qubì di via Parma 75 sale, ogni seconda domenica del mese, dal 10 novembre al 10 maggio, un'eccellenza teatrale di una regione italiana. Ovvero si dà spazio a compagnie e attori scovati in giro per l'Italia, i cui progetti di valore, per numeri o perché produzioni indipendenti, non potrebbero finire all'interno delle grandi stagioni. In tempi di sovranismo territoriale e regionalismo, una ricerca attenta per dare spazio ai più bei progetti innovativi e giovani d'Italia.

La direzione artistica è dello stesso collettivo di Onda Larsen che ha mescolato le regioni (due compagnie piemontesi, tre lombarde, una da Lazio, una dalla Toscana, una dall'Emilia Romagna) ma anche i generi, dalla commedia al dramma.

In programma un'anteprima nazionale e un'anteprima regionale e un obiettivo: avvicinare al teatro nuove fasce di pubblico. Da qui il titolo, decisamente graffiante e volutamente provocatorio, “Animali da palco e dove trovarli” e la formula che strizza l'occhio agli spettatori. Gli spettacoli sono la domenica alle 20,30. Prima, alle 19,30, c'è un aperitivo che celebra la regione dalla quale proviene la compagnia. E' curato e preparato dall'Associazione Culturale Qubì. Non è obbligatorio, chi vuole può venire solo per la serata, ma prova a offrire una soluzione completa a chi vuole arrivare, fare aperitivo e poi guardare lo spettacolo.

Domenica 10 novembre. Anteprima regionale. Piano in bilico in "Notti bianche".

In una città senza nome, in epoca che ricorda la nostra, in un mese imprecisato di un anno indefinito. Un uomo e una donna, forse più adulti, ma non meno sperduti e disperatamente sognanti dei personaggi di Dostoevskij, s’incontrano durante un bizzarro fenomeno atmosferico che interessa tutto il globo terrestre, un eccezionale evento noto come Le Notti Bianche: per cinque notti il sole non calerà mai del tutto, illuminando il cielo anche di notte. Un lucore costante. Questo fenomeno comporterà il malfunzionamento di tutti gli apparecchi elettronici, una sorta di bolla atemporale in cui i nostri protagonisti si trovano immersi.

Uno spettacolo che indaga le dinamiche relazionali dal punto di vista di due personaggi più adulti, lasciando pressoché inalterata la storia originale, ma operando una trasposizione in un linguaggio agile e un dialogo attivo, lasciando sprazzi di narrazione a far capolino qua e là, come un’eco dostoevskijana.

Un elemento fondamentale è l’uso della scenografia: la città delle Notti Bianche sarà evocata scenicamente dalle trasparenze di pannelli ricoperti in tulle sottile, su cui saranno proiettate immagini ad acquerello, a disegnare i contorni indefiniti di una città illuminata da una luce eterea, a evocare i labili confini che esistono tra il sogno e la realtà, tra il ricordo e la fantasia e tra le speranze e le delusioni d’amore.

Elaborazione drammaturgica: Livia Castiglioni e Dario Merlini.

Regia: Paolo Garghentino e Silvia Giulia Mendola.

Con: Paolo Garghentino e Silvia Giulia Mendola.

Primo spettatore e Aiuto regia: Livia Castiglioni.

Musiche e Sound Design: Gipo Gurrado.

Produzione: PianoinBilico e GecobEventi.

Onda Larsen

Onda Larsen ha sede in via Parma 75 a Torino. Composta inizialmente da un numero molto nutrito di artisti, la compagnia si stabilizza poco dopo nella sua attuale forma: Riccardo De Leo, attore e regista, Luciano Faia, attore, Gianluca Guastella, attore e Lia Tomatis, attrice, regista e drammaturga. Il percorso artistico della compagnia, seppur non senza qualche deviazione, si basa sulla nuova drammaturgia dai temi attuali dal linguaggio ironico e feroce. La volontà è quella di indagare il presente mettendone in luce le contraddizioni e riflettendo sulla condizione degli individui oggi.

Organizza attualmente 13 corsi di teatro: base, intermedio, avanzato ma anche "Percorsi spettacolo", il corso per i ragazzi "Obiettivo palcoscenico" e "Percorso delle meraviglie", oltre a settimane di studio e approfondimento con attori e registi di calibro nazionale. Info: http://ondalarsen.org/