Premio Internazionale "Res Publica": a Mondovì il riconoscimento per i fautori del bene comune (FOTO e VIDEO)

LE MOTIVAZIONI DEI PREMIATI



Sezione "Azienda, l'etica nell'impresa" - Lavazza (Torino)



"L'associazione 'Premio Res Publica per Senso civico e Buon governo', ha scelto l'azienda torinese per lo straordinario impianto socio-etico che ha realizzato negli anni, anche attraverso la sua Fondazione, e in particolare per il progetto 'TOward 2030 What Are You Doing': un percorso artistico a cielo aperto che testimonia e amplifica i 17 (+1) obiettivi delle Nazioni Unite a favore dello sviluppo sostenibile e la loro divulgazione rappresentata dal 'Goal 0'. Il linguaggio universale delle opere di street art sponsorizzate da Lavazza e splendidamente realizzate da urban artist fra cui Ernest Zacharevic è unico nell'efficacia. La giuria ha interpretato l'impegno di Lavazza come coerente con la missione del Premio Res Publica".



Sezione "Didattica, l'etica va a scuola" - Fondazione San Patrignano (Coriano, Rimini)



"L'associazione 'Premio Res Publica per Senso civico e Buon governo' ha scelto la Fondazione San Patrignano per l'apprezzamento della comunità internazionale per lo straordinario impianto formativo che l'istituzione ha realizzato negli anni a favore di coloro che sono affetti da tossicodipendenza. Si cita in particolare 'Il progetto tessile/stilistico della Fondazione San Patrignano, diretto da Barbara Guarducci'. La soddisfazione che i giovani provano nell'impegno quotidiano al telaio oppure davanti alla tavoletta grafica li aiuta a scoprire il meglio di se stessi, identificando i nuovi scopi della vita. La giuria è orgogliosa di retribuire questo sforzo coraggioso ed efficace senza uguali, realizzazione concreta del Premio Res Publica".



Sezione "Giornalismo, l'etica nei media" - Fondazione Gigi Ghirotti (Roma)



"L'associazione 'Premio Res Publica per Senso civico e Buon governo' ha scelto la Fondazione Gigi Ghirotti per l'ammirevole capacità di considerare il cittadino portatore di diritti, come anche di doveri, sempre e comunque, in tutte le condizioni esso si trovi, in particolare nella condizione di malato, fragile, sofferente, al termine della vita, a rischio di abbandono e solitudine. Un'idea attorno alla quale la Fondazione si erge in difesa come un baluardo in un'epoca in cui predominano indifferenza, egoismi e interessi di parte, e il conseguente stigma associato al malato e sofferente, soprattutto se cronico o in fase terminale, di fardello, peso e scarto per la società. Per queste motivazioni la Fondazione Ghirotti realizza concretamente la missione del Premio Res Publica".