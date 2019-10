Torino capitale dei sintetizzatori e della musica elettronica: arriva Soundmit

Arriva sotto la Mole per la sua nona edizione Soundmit , la nona edizione della Fiera specializzata in sintetizzatori, strumenti musicali elettronici e nuove tecnologie per la musica. Soundmit - International Sound Summit è tra le più importanti manifestazioni musicali a livello europeo per gli strumenti musicali elettronici e le nuove tecnologie. Nel 2018 ha ospitato espositori da 11 Paesi , masterclass , showcase e talk con ospiti internazionali. La cornice sarà quella dell'Arsenale della Pace, sabato 2 e domenica 3 novembre.

Qui si incontrano i migliori produttori e distributori del mondo, insieme con i più qualificati endorser e docenti del settore musicale. Da qui sono passati nel corso degli anni, come endorser o come visitatori appassionati, importanti musicisti quali BOOSTA dei Subsonica , SILVIO CAPECCIA dei Decibel di Enrico Ruggeri, FABRICE QUAGLIOTTI dei Rockets , ANDY dei Bluvertigo , NICOLO’ FRAGILE (Mina, Eros Ramazzotti, Irene Grandi, Renato Zero, Vasco Rossi, Gianluca Grignani, Mario Venuti, Stadio, Alex Baroni, Adriano Celentano, Ornella Vanoni), MASSIMO D’AMBRA (Shablo, Marracash), EMANUELE MONTESANTI, RICCARDO FASSI.

Decine le anteprime esclusive presentate ogni anno, i workshop e le masterclass con partner internazionali come la London School of Sound. Riconfermata anche la collaborazione con le Università Italiane, il Politecnico di Torino e il DAMS dell’Università di Torino , patrocinanti dell'evento, saranno presenti per presentare i corsi di formazione legati al mondo dell'audio professionale e della musica. Quest'anno si rafforza anche il sostegno da parte dell’ Italian Trade Agency, l'ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico per l'internazionalizzazione delle aziende italiane grazie al quale è garantita la presenza di giornalisti, influencer di settore e buyer internazionali.

Partner d'eccezione è Arduino , la nota azienda che di fatto ha creato il mondo dei Maker, ha trovato nel Soundmit il partner ideale per esplorare, con i propri prodotti, il mondo dell'audio professionale. Tra i Main Partner segnaliamo anche l’Associazione HACKABILITY con la quale il Soundmit bandisce una call, di carattere internazionale, che ha come fine ultimo quello di individuare, raccogliere e documentare i progetti, spesso nati da necessità individuali, che siano di supporto ai musicisti con disabilità.

Il Soundmit celebra quest’anno la nona edizione (le prime sei con il nome Synthmeeting ), e lo fa in grande avvalendosi di partenariati con aziende nazionali ed internazionali, istituzionali ed Universitari. La location selezionata per questa edizione è l’ Arsenale della Pace situato all’interno del comprensorio del Sermig in via Vittorio Andreis 18 nella centralissima Porta Palazzo, con ingresso dal Cortile del Maglio. Ingresso 10€ giornaliero e 18€ l’abbonamento ai due giorni.

Tutte le demo, i workshop, i talk e le masterclass sono gratuite comprese nel biglietto di ingresso.