Fondazione CRT: 52 milioni per sostenere il territorio nel corso del 2020

Ora è tutto pronto: le attività per il 2020 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino sono pronte a partire: dal Consiglio di Indirizzo è infatti arrivata l'approvazione all’unanimità per il Documento Programmatico Previsionale. Le risorse ammontano a 52 milioni di euro e riguarderanno sia il Piemonte che la Valle d'Aosta.





In particolare, stanziamenti per complessivi 48 milioni di euro – così come nel 2019 – saranno destinati per le attività culturali e la valorizzazione dei beni artistici, la ricerca scientifica, la formazione dei giovani, la promozione dell’innovazione e dell’imprenditoria sociale, l’assistenza alle persone in difficoltà, la salvaguardia dell’ambiente, il sistema di protezione civile e di primo intervento. In sintesi, 16 milioni di euro saranno messi in campo per l’area Arte e Cultura, 16,2 milioni per l’area Ricerca e Istruzione e 15,8 milioni per l’area Welfare e Territorio.

Ma accanto ai 48 milioni di fondi per la tradizionale attività erogativa, Fondazione CRT mobiliterà altri 4 milioni per progettualità innovative per lo sviluppo del territorio, da realizzare prevalentemente tramite le OGR di Torino: il polo d’innovazione e sperimentazione scientifica, tecnologica e culturale a vocazione internazionale, completato recentemente con l’apertura dell’area Tech.

“Fondazione CRT, sempre attenta a realizzare investimenti efficaci e con ritorni positivi, continua nel suo percorso virtuoso e trasparente, mettendo a disposizione dei territorio, anche per il prossimo anno, un notevole flusso di risorse”, afferma il presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia. “A conclusione della significativa, diffusa e partecipata esperienza di ascolto e condivisione degli ‘Stati Generali’ – prosegue il Presidente Quaglia –, il Documento Programmatico per il 2020 costituisce una nuova ripartenza per l’attività di Fondazione CRT per i prossimi anni, sempre più orientata a svolgere un ruolo di ‘aiuto-regista’, a fianco delle istituzioni e delle aggregazioni sociali, per lo sviluppo e la crescita del Piemonte e della Valle d’Aosta: la prossima sfida consisterà nel promuovere nuove reti tra le molteplici realtà del territorio, non soltanto con l’erogazione di risorse, ma anche trasmettendo competenze e strumenti di intervento innovativi, per rafforzare in ogni ambito sociale solidi legami di comunità”.





“La gestione attiva degli investimenti in portafoglio continua a garantire elevati ritorni che collocano la Fondazione CRT tra le prime in termini di rendimento, pur in presenza di un contesto globale caratterizzato dalla perdurante contrazione dei tassi di interesse – dichiara il segretario generale della Fondazione CRT Massimo Lapucci –. Continua, inoltre, l'attività di implementazione e sperimentazione della Fondazione verso modalità di intervento a sostegno del territorio in linea con le più avanzate dinamiche e prassi internazionali”.