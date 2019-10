Anche quest’anno la Fondazione Torino Musei aderisce alla Notte delle Arti Contemporanee, il consueto appuntamento promosso da Contemporary Art Torino Piemonte, in occasione del mese dell’arte contemporanea.

L’evento prevede l’apertura straordinaria di GAM, MAO e di Sala Senato e Corte medievale a Palazzo Madama nella serata di sabato 2 novembre, con ingresso a 1 € dalle 18 alle 23 alle collezioni e alle mostre temporanee (ultimo ingresso alle 22).

Inoltre a partire dalle ore 21, nei giardini della GAM, un evento speciale coinvolgerà l’installazione Il Califfo cerca asilo dell’artista Muhannad Shono: nell’ambito del progetto I suoni della terra, Simone Campa propone un concerto che mette in dialogo la musica tradizionale araba con quella occitana piemontese, dando vita a un inedito incontro fra culture e tradizioni lontane.

Durante la serata, alla GAM sarà anche disponibile un aperitivo (consumazione facoltativa).

Appuntamenti e mostre

GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

dalle 18 alle 23 ingresso a €1 alle collezioni e alle mostre:

GINO DE DOMINICIS (VideotecaGAM)

PRIMO LEVI. FIGURE (Spazio Wunderkammer)

MUHANNAD SHONO (Giardino)

EVA MARISALDI. UFFICI (Atrio)

La mostra PAOLO ICARO - ANTOLOGIA/ANTHOLOGY 1964-2019 è visitabile al costo aggiuntivo di €1

Alle ore 19 è prevista una visita guidata alla mostra PAOLO ICARO – ANTOLOGIA 1964-2019, a cura di Theatrum Sabaudiae. Info e prenotazioni: 011.5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

ore 21 I SUONI DELLA TERRA

dall’esperienza dell’Orchestra Terra Madre® di Slow Food®

ideazione e direzione artistica di Simone Campa

La formazione musicale:

Nabil Hamai > voce, violino e darbuka, ALGERIA

Roby Avena > fisarmonica, ITALIA

Tarek Awad Alla > voce, darbuka, riq e percussioni arabe, EGITTO

In occasione della Notte delle Arti Contemporanee e dell’installazione negli spazi del giardino della GAM dell’opera The Caliph Seeks Asylum dell’artista Muhannad Shono, il progetto I Suoni della Terra dedicherà un’attenzione particolare alle atmosfere musicali proprie della cultura araba grazie al disegno sonoro del direttore artistico Simone Campa.

Saranno infatti coinvolti due artisti appartenenti alla tradizione musicale nordafricana, Nabil Hamai e Tarek Awad Alla, provenienti da Algeria ed Egitto, posti in dialogo con suoni e melodie local dell’Occitania piemontese, rappresentati dal virtuoso fisarmonicista Roby Avena (componente dei gruppi Gran Bal Dub e La Quimera di Sergio Berardo).

PALAZZO MADAMA – MUSEO CIVICO D’ARTE ANTICA

dalle 18 alle 23 ingresso a €1 alle mostre:

DALLA TERRA ALLA LUNA. L’ARTE IN VIAGGIO VERSO L’ASTRO D’ARGENTO (Corte Medievale)

ARTHUR JAFA. LOVE IS THE MESSAGE, THE MESSAGE IS DEATH (Sala Senato)

Opera vincitrice del vincitore della 47esima edizione del PIAC – Prix International d’Art Contemporain della Fondation Prince Pierre De Monaco

MAO MUSEO D’ARTE ORIENTALE

dalle 18 alle 23 ingresso a €1 alle collezioni e alle mostre:

SULLE SPONDE DEL TIGRI. SUGGESTIONI DALLE COLLEZIONI: SELEUCIA E COCHE

SHORELESS. OPERE DI GÜLER ATES PER IL MAO

La mostra GUERRIERE DAL SOL LEVANTE è visitabile al costo aggiuntivo di €1

Tutte le informazioni sul sito www.fondazionetorinomusei.it/it