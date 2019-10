Messer Tulipano torna in Piazza Emanuele Filiberto

Anche quest’anno Messer Tulipano passa in città per piantare oltre 3000 bulbi, destinati a colorare con i loro variopinti petali, la prossima primavera, le aiuole di piazza Emanuele Filiberto: il cuore pulsante del Quadrilatero Romano, dove fa bella mostra di sé l’orto urbano che da sei anni ha cambiato il volto a questo angolo della vecchia Torino, tra il Santuario della Consolata e Porta Palazzo, nell’ambito del progetto denominato “Cascina Quadrilatero”. Una collaborazione tra tre realtà impegnate in ambiti diversi, Clean up Quadrilatero, l’Associazione Culturale Azimut e Messer Tulipano; città e campagna accomunate dalla volontà di valorizzare l’ambiente, la storia, le bellezze naturali, la cultura e l’enogastronomia del territorio subalpino.