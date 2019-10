"Miracola", la Luce d’Artista spegne piazza San Carlo [VIDEO]

Una nuova Luce d’Artista illumina piazza San Carlo. O meglio, la spegne. “Miracola”, un’opera innovativa dell’artista Roberto Cuoghi, ha di fatto dato il via all’accensione di tutte le Luci della città.

La piazza si spegne completamente e mette in risalto la bellezza dei portici, dove rimangono le poche luci rimaste. Una miscela di luci e buio che colpisce, stupisce e trasforma completamente il Salotto di Torino, esaltandone l’eleganza. “Miracola” è un’opera unica, inusuale, realizzata da Roberto Cuoghi.

Il colpo d’occhio è notevole, ma a intermittenza: il gioco di luci, infatti, si ripete di ora in ora, con il primo spettacolo alle 21.15 e l’ultimo all’1.15 di notte. L’accensione ritardata rispetto alle altre luci sparse per la città è motivata dalla necessità di aspettare che i negozi chiudano e spengano le loro luci. È probabile che lo stesso artista lavori all’opera da qui alla fine della manifestazione per limare i piccoli difetti che durante l’inaugurazione hanno provocato qualche intoppo: “Miracola” è stata spenta due volte, tra lo stupore e l’incredulità dei torinesi che non hanno capito se la cerimonia fosse effettivamente conclusa.

La cerimonia di piazza San Carlo dà quindi ufficialmente il via a Luci d’Artista: come ogni anno infatti, a meno di due mesi dal periodo natalizio, prende il via l’appuntamento consolidato e atteso da tutti i torinesi, arrivato ormai alla ventiduesima edizione. Quest’anno sono 25 le luci sparse per la città, di cui 15 in centro e 10 in periferia.

L’importanza della manifestazione tutta torinese è ribadita da Chiara Appendino: “22 anni di storia vogliono dire che questa comunità ama le Luci d’Artista. Affidarle agli artisti è una sfida vinta: innovazione, ambiente, partecipazione e cultura si fondono in questa manifestazione”. La sindaca ha poi parlato dell’opera “Miracola” in piazza San Carlo: “In questa opera ci sono tutte le sfide che abbiamo davanti, dobbiamo essere orgogliosi di Luci d’Artista”. Durante la cerimonia è intervenuta Francesca Leon, assessore alla Cultura: “È un’Innovazione importante, partecipata: coinvolge negozi e locali. Le Luci d’Artista sono un progetto di tutti, sono il patrimonio della nostra città. Tante novità nella settimana della contemporaneità”.