Franco Nembrini ospite all'Istituto Sant'Anna: "Riscoprire l'origine che genera la famiglia"

"Abbiamo parlato di famiglia ed educazione. Vi è molta preoccupazione e curiosità per questa emergenza educativa" spiega Nembrini. "Quel che dico non l'ho imparato dai libri - prosegue il professore - è l'esito di anni di esperienza. Ho visto tanta educazione nella mia vita, per quanto è possibile ne ho raccontata un po' questa sera". Il ruolo di Nembrini, tra l'altro, è stato riconosciuto da Papa Francesco, che l'ha inserito nel decastero per testimoniare il valore della famiglia nel mondo: "Tra una decina di giorni andrò in Vaticano, è stata una sorpresa grande, vediamo in che modo potrò essere utile al Santo Padre". Sull'importanza di istituti come il Sant'Anna, Nembrini ha le idee chiarissime: "Scuole come questa devono mostrare un pezzo di paradiso dove sembra che speranza non ce ne sia più".

I prossimi incontri si svolgeranno il 7 novembre, alle ore 20:45, con il dottore Alberto Reggiori, e giovedì 12 dicembre, alle ore 20:45, con il professor Carmine Di Martino.

