Grande successo per l'Open Day del Sant'Anna: tante famiglie incontrano i professori e visitano la scuola

Le famiglie, durante l'incontro, hanno approfondito la varia offerta formativa proposta dal Sant'Anna, rimanendo colpiti non solo dalla preparazione e passione dei docenti, ma anche e soprattutto dalla grande attenzione dedicata a un tema troppo spesso dimenticato: il valore dell'educazione. Educazione accompagnata a laboratori, attività sportive, sicurezza e una mensa di qualità. Un mix studiato per creare un ambiente in grado di rivelarsi idoneo alla crescita della persona. Un'occasione per ribadire l'impegno delle suore dell'Ordine di Sant'Anna ad accompagnare il bambino nel suo arricchimento spirituale parallelamente allo sviluppo delle conoscenze e del senso civico.