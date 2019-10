Monopattini elettrici, Rosso: "Appendino li promuove, per fortuna i vigili li multano"

“Chiara Appendino, sindaco di Torino, ha promosso personalmente l’uso dei monopattini in città. Ha fatto annunci, video, ha spiegato che quello sarà il futuro, con grande risonanza sui mezzi di comunicazione. Risultato: la città è invasa da monopattini, come vediamo tutti. Un pericolo ambulante, mezzi che sfrecciano ai 25 l’ora sui marciapiedi, per strada, sotto i portici. Senza luci, senza casco, senza sicurezza, senza regole". L'accusa è di Roberto Rosso, capo gruppo in Comune di Fratelli d’Italia.

"Chissà perché - si chiede Rosso - ieri è arrivata la prima multa (qui il link all'articolo), nemmeno piccola. Mille euro, con svariate violazioni del codice della strada contestate. Perché è illegale circolare con i monopattini, ma evidentemente i vigili se ne sono accorti soltanto ieri".