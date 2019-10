Senza biglietto sul bus? Da venerdì la multa si paga online

Da venerdì 1° novembre sarà possibile pagare online sul sito www.gtt.to.it le multe ricevute a bordo dei mezzi pubblici in caso di mancato pagamento del biglietto. Sul sito GTT sarà attiva una sezione dedicata a cui si accede senza registrazione: necessari solamente i dati personali, un indirizzo email, il numero e l’importo della sanzione. Si potrà pagare con carta di credito (o prepagata) del circuito Visa, Mastercard o American Express.

Sarà possibile pagare online le sanzioni non oltre 60 giorni dalla data indicata sul verbale. Ecco ad esempio gli importi relativi al trasporto urbano: 51 euro entro sette giorni, 100 euro entro 60 giorni. In entrambi i casi andrà aggiunto il prezzo del biglietto (€ 1.70).

A titolo di ricevuta, dopo il pagamento sarà inviata una email di conferma dell’avvenuta transazione.

Si ricorda infine che attraverso il pagamento immediato ai controllori a bordo del mezzo, si potrà continuare a usufruire di una ulteriore riduzione dell’importo della multa: la formula ridotta, sempre dal 1° novembre, in applicazione di una legge regionale, passerà dagli attuali 25 euro a 35 euro. Rimane questo il modo più economico per mettersi in regola: con un risparmio un risparmio del 30% rispetto alla cifra prevista per chi provvede al pagamento entro 7 giorni.

Ulteriori informazioni su modalità ed importi sul sito www.gtt.to.it.