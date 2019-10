Zona blu Campidoglio, Fontana (FI):"Sanzione agli abbonati. Lapietra risarcirà i cittadini?"

Automobilisti multati a Borgo Campidoglio, perché i tablet della Polizia Municipale non riconoscerebbero gli abbonamenti annuali di sosta della Gtt. A denunciare il disservizio è il capogruppo di Forza Italia alla Quattro Marco Fontana, che ha raccolto la segnalazioni di diversi cittadini e presentato un’interpellanza.

A luglio hanno debuttato le strisce blu nel quadrilatero compreso tra i corsi Francia, Lecce, Regina Margherita e Tassoni. Alcuni residenti però, pur avendo sottoscritto un abbonamento per parcheggiare nella zona, hanno ricevuto una multa. “La sanzione – spiega Fontana – è stata erogata pare per un problema di allineamento della comunicazione targhe tra GTT e polizia municipale”. “Dopo il black out delle anagrafi, ora arriva quello di GTT/polizia municipale. Qualcuno dovrà pagare i danni, magari gli assessori che si inventano zone blu per chiudere i bilanci comunali: Lapietra risarcirà i cittadini?” conclude l’esponente di Forza Italia.