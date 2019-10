Flash Mob di Extinction Rebellion: corridoio umano per mostrare le foto atroci della deforestazione

Extinction Rebellion ha partecipato all'inaugurazione della mostra “Tree Time”, un progetto dedicato a sensibilizzare il pubblico sulle dinamiche della deforestazione. Le nostre attiviste e i nostri attivisti hanno creato un corridoio umano silenzioso che ha accompagnato i visitatori all'evento iniziale, mostrando foto delle atroci conseguenze legate alla distruzione di foreste e boschi. Con il nostro silenzio e i nostri corpi abbiamo voluto porre l’attenzione sulla gravissima emergenza legata al disboscamento e alla perdita di determinati ecosistemi. Le conseguenze sono fatali per l’uomo: l’avanzata della desertificazione, la distruzione di specie animali, lo sradicamento di popolazioni che vivono in questi habitat, la perdita di risorse. Abbiamo visto parte di questi effetti anche sul nostro territorio: il disboscamento in aree montane, e non solo, provoca ciclicamente situazioni di dissesto idrogeologico, con frane e inondazioni.