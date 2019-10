Dove trovare le migliori Mercedes usate? Nuovo Centro Usato Trivellato, il primo gruppo d’acquisto Jahreswagen in Italia

Le auto usate sono un’occasione per risparmiare e fare una scelta d’acquisto sensibile all’ambiente, il 45% delle emissioni di CO2 relative alla vita di un’auto coincide con la sua produzione. Ed è dall’attenzione al tema del riutilizzo che nasce il Nuovo Centro Usato Trivellato di Torri di Quartesolo (VI), il primo Centro Usato Mercedes-Benz Certified in Italia.

Mercedes GLA usata , Mercedes Classe B usata e tutte le altre richieste di auto usate della stella di Stoccarda trovano risposta nella qualità e varietà dell’offerta del Nuovo Centro Usato Trivellato, che mette a disposizione dei clienti, 7 giorni su 7, 5.000 mq di spazio espositivo.

È il primo gruppo d’acquisto Jahreswagen in Italia. Al cliente viene infatti sottoposta una selezione delle migliori vetture usate Mercedes-Benz e Jahreswagen (vetture aziendali con meno di 1 anno di vita, provenienti dalla Casa Madre, date in uso cioè ai dipendenti di Daimler AG o ad aziende collegate a Daimler AG).

Mercedes usate Trivellato, il primo showroom Mercedes-Benz Certified in Italia

Scoprire l’offerta del Nuovo Centro Usato Trivellato significa entrare nel primo showroom Mercedes-Benz Certified in Italia, che rispecchia i criteri del nuovo programma Usato Certificato di Mercedes-Benz: 150 controlli su parti meccaniche, elettroniche e di carrozzeria; garanzia ufficiale fino a quattro anni; tagliando pre-consegna; assistenza stradale H24 in tutta Europa.

La centralità del riutilizzo nel Nuovo Centro Usato Trivellato

Il mercato dell’usato è di grande attualità, vista l’importanza che riveste oggi il rispetto per la natura. Il Nuovo Centro Usato Trivellato ha deciso di adottare a pieno la logica del riutilizzo.

Mercedes-Benz ha inoltre voluto utilizzare nelle sue auto, per il 95%, materiali del tutto riciclabili, ed entra nel processo del riciclo più del 90% degli scarti degli impianti di produzione.

Anche negli spazi del Centro Usato Trivellato si respira lo stesso clima di attenzione per l’ambiente. Tutto il materiale in showroom è riciclato o riciclabile e l’energia usata è frutto solo di fonti rinnovabili.

Trivellato dà prova del suo impegno in questo ambito con un ulteriore progetto che sta realizzando: piantare, in zone soggette a disboscamento, un albero per ogni auto venduta. Oltre ai valori etici, il Gruppo Trivellato offre la solidità di una realtà presente in 4 province (Vicenza, Padova, Rovigo e Verona) con 12 showroom e centri assistenza, 8.600 veicoli venduti e un fatturato di 250 milioni di euro (dati 2018).