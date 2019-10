Il Freak Show del Mago Jabba promette emozioni forti al Circolo Amici della Magia per Halloween

Giovedì 31 ottobre alle 21 va in scena al Circolo Amici della Magia di Torino (Via Salerno 55) una speciale serata di Halloween intitolata Jabba’s Freak Horror Show (Ingresso 20 €. Consigliato ai maggiori di 14 anni): uno spettacolo d’altri tempi che riporta in vita i padiglioni delle meraviglie resi celebri dallo showman Barnum (e rievocati sul grande schermo dall’omonimo musical cult), con curiosità, illusioni, magie, grandi serpenti, animali a due teste e fenomeni da baraccone a pochi centimetri dal pubblico.

Collocato per lungo tempo in Via Santa Chiara, nel cuore della Torino storica, oggi il Circolo ha una nuova sede in via Salerno 55, realizzata per venire incontro alla crescente attenzione del pubblico al mondo dell’illusionismo. Qui si incontrano prestigiatori e artisti di ogni paese. Il Circolo dispone di una vasta biblioteca, a disposizione dei soci, con oltre 5.000 volumi. Un preziosissimo patrimonio che rende il CADM proprietario della seconda biblioteca magica al mondo dopo quella di Londra.