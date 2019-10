Stupinigi, in arrivo 25 milioni dai futuri fondi europei e una convenzione triennale

Si è svolto oggi alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, l’incontro fra il Presidente della Regione Alberto Cirio, l’assessore alla Cultura Vittoria Poggio, i Sindaci dei sei Comuni del territorio, l’Ente Parco, i rappresentanti della Fondazione Ordine Mauriziano e le realtà associative e produttive agricole interessate.

L'appuntamento, voluto e promosso dal Consigliere regionale del Pd Diego Sarno, era finalizzato a fare il punto sulla valorizzazione del bene di proprietà dell’Ordine Mauriziano, negli ultimi anni teatro di eventi di rilevanza nazionale e internazionale. “Siamo dispiaciuti che i 6 milioni di euro di fondi europei (Pos Fesr) per interventi sui poderi della Palazzina debbano venire spostati su altri progetti per non andare persi, ma prendiamo atto con favore dell’impegno del Presidente Cirio a lavorare in progettazione, affinché si possano ottenere 25 milioni sul nuovo programma europeo 2021-2027, da investire per la valorizzazione del Parco e della Palazzina”.

“Bene, poi, l’impegno della Giunta–aggiunge Diego Sarno–a stipulare una convenzione triennale con i Comuni per il sostegno di alcuni eventi specifici di grande rilevanza (Sonik Park, Fiera di Stupinigi, Sedano Rosso, Blus festival di Vinovo). Inoltre, ho avanzato la proposta di varare il piano urbanistico su viabilità e parcheggi per rendere l’area più fruibile, e di riprendere il progetto del prolungamento della Linea 4 dalla rotonda di strada del Drosso fino a Stupinigi, prevedendo nel frattempo una navetta provvisoria dall’attuale capolinea del 4 alla Palazzina”.

“La Palazzina di Stupinigi con i suoi poderi – conclude Sarno – rappresenta l’asset principale su cui investire, e come Gruppo del Pd vigileremo affinché venga dato seguito agli impegni presi”.