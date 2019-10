Cannabis terapeutica, Unia: “C'è la volontà politica ma mancano le risorse umane”

“La volontà politica di portare avanti il discorso sulla coltivazione di cannabis ad uso terapeutico a Torino c'è”: a confermarlo è direttamente l'assessore all'ambiente Alberto Unia, intervenuto durante una discussione sull'avanzamento dei lavori a più di cinque mesi dall'approvazione di una mozione specifica in cui veniva richiesto al Comune di impegnarsi in tal senso.

Il problema principale risiederebbe nella carenza di risorse, in particolar modo umane: “In queste condizioni - prosegue Unia – è molto difficile portare avanti un percorso nuovo e importante. Qualcosa abbiamo comunque fatto, instaurando un dialogo con Coldiretti e Ministero della Giustizia: insieme a quest'ultimo, in particolare, durante un sopralluogo abbiamo ipotizzato un progetto di recupero e formazione per detenuti legato a questo tipo di produzione nelle serre dell'Istituto Bonafous; tutto sarà bilanciato alle risorse disponibili ma servirà tempo, anche per trovare i partner giusti”.