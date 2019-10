Sanremo, 52enne piemontese denunciata per aver speso banconote false

Una donna di origini piemontesi di 52 anni è stata denunciata dagli agenti del Commissariato di Sanremo per spendita di banconote false.

La donna aveva utilizzato una banconota falsa in una farmacia del centro per acquistare una crema ma il commerciante, accortosi della truffa, ha chiesto l’intervento della Polizia e la donna, vistasi scoperta, ha consegnato agli agenti circa 70 biglietti da 50 euro acquistati su un sito cinese.

Qualche ora dopo la donna, mentre si trovava negli uffici del Commissariato di Sanremo, è stata riconosciuta da un poliziotto come l’autrice di un furto di cosmetici, per un valore totale di oltre 200 euro, avvenuto nei giorni precedenti presso una nota profumeria di via Roma.