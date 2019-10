Al Castello di Moncalieri arriva il villaggio agricolo Coldiretti

Dopo essere arrivato nelle grandi città e nei capoluoghi, per la prima volta il villaggio agricolo Coldiretti sbarca in provincia e sceglie Moncalieri per questa novità assoluta. “Perché la nostra è anche una città agricola, fortemente legata ai prodotti del suo territorio e alla campagna”, ha spiegato il sindaco Paolo Montagna.

L'evento, in programma dall'8 al 10 novembre, sarà ospitato nel Castello Reale, location d’eccezione dell’evento, grazie alla collaborazione del primo reggimento carabinieri Piemonte, la cui sede è ospitata all'interno del maniero. Ormai è questione di qualche giorno, "manca una firma, poi finalmente ci sarà l’ok per la riapertura totale del Castello”, ha aggiunto Montagna, ma tutte le aree di pertinenza dell’Arma saranno messe a disposizione per questo evento che sarà una vetrina del cibo made in Italy, in modo speciale di quello legato al territorio, con attività per scoprire il mercato a km 0, il cibo di strada, la cucina degli agrichef, oltre a mostre e convegni.

Ci saranno anche spazi riservati alle scuole, con il coinvolgimento di oltre 1500 ragazzi, così a Moncalieri tutti potranno vedere e vivere come funziona una fattoria, per i più piccoli ci sarà la possibilità di vedere da vicino animali visti solo in tv o sui libri, per capire la bellezza e l’importanza della campagna. E poi eventi e a workshop per conoscere la stagionalità dei prodotti, così da imparare a consumarli e a mangiare nel modo più corretto.

L’assessore alle attività produttive e alle risorse agricole Angelo Ferrero, dopo aver visitato il villaggio Coldiretti lo scorso anno a Torino, iniziò a pensare a come poterlo portare a Moncalieri. "Ci è voluto più di un anno, ma alla fine siamo riusciti a realizzare questo obiettivo, lavorando ad una partnership con Coldiretti che duri nel lungo periodo", ha spiegato. "Quando l’amministrzione e l’Arma dei Carabinieri ci hanno chiesto di collaborare a questo progetto abbiamo subito sposato l’iniziativa", ha aggiunto il presidente di Coldiretti Fabrizio Galliati.

Grazie all’impegno dell’associazione, si porterà a termine anche il recupero dei Giardini Reali di Moncalieri, che oggi ospitando il poligono dei carabinieri, ma chiusi al pubblico. "L’obiettivo è poter arrivare a riaprirli la prossima primavera", si è augurato il colonnello Stefano Russo, comandante del Primo Reggimento Piemonte dell’Arma.

Per arrivare al villagio agricolo Coldiretti nei giorni dell’iniziativa sarà attivo un servizio navetta con percorso a tre tappe, a partire dal parcheggio di piazza Panissera, arrivo al Castello Reale, con terza tappa al parcheggio di via Petrarca.