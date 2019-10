Montalbera al Merano Wine Festival 2019, unico Ruchè selezionato alla kermesse

‪Dal 9 all’11 novembre, nella cornice del Kurhaus, Wine-The Official Selection presenta il risultato di una ricerca durata un intero anno da parte del WineHunter Helmuth Köcher.

Sono state scelte e premiate diverse “eccellenze” firmate Montalbera. Due etichette saranno presenti in “banchetto individuale” all’interno della sala KURHAUS con il Ruchè DOCG LACCENTO 2018 e la Barbera d’Asti DOCG NUDA – Superiore 2015, etichette entrambe reduci da due anni consecutivi di TRE BICCHIERI DEL GAMBERO ROSSO. ‬

Montalbera sarà protagonista anche in diversi “fuori saloni” e alla premiazione sabato 9 novembre alle ore 10 presso il Teatro Puccini per la consegna delle “Corone” dei Vini Buoni d’Italia, guida rappresentativa dei vitigni autoctoni italiani”. Quest’anno ben due corone sono state a Montalbera: una al Ruchè DOCG LA TRADIZIONE 2018 e una come “azienda emergente eletta dal contesto giornalistico”.‬



“Il Merano Wine Festival - ha dichiarato Franco Morando, direttore generale di Montalbera - è una delle manifestazioni più ambite e importanti a livello internazionale da ogni produttore. È ulteriore motivo d’orgoglio e soddisfazione che il nostro Ruchè sia l’unico presente alla kermesse".