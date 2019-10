Stupinigi: per un mondo migliore Like Green Contest a “Natale è Reale”

Il 30 novembre l’artista Osvaldo Neirotti dipingerà dal vivo un albero di ulivo e dal quel momento in poi tutto il pubblico di “Natale è Reale” sarà invitato a portare il proprio cuore verde di carta con su scritto il proprio pensiero LIKE GREEN. Tutti i cuori saranno esposti nella scenografia di “Natale è Reale” è il più bel messaggio diventerà protagonista di tutta l’iniziativa perché il 22 dicembre l’artista Osvaldo Neirotti lo trascriverà sull’albero d’ulivo, simbolo perenne, sempre presente anche nelle future manifestazioni. Diventa tu il protagonista di NATALE E’ REALE LIKE GREEN. Aspettiamo il tuo cuore verde alla Palazzina di Caccia di Stupinigi! Ma non è tutto!

Per la prima volta, saranno esposti all’interno della manifestazione “Natale è Reale”, meravigliosi alberi di natale e quadri a tema natalizio, realizzati dagli artisti del movimento GOArtFactory il cui obiettivo è portare l’arte alla gente, attraverso la collaborazione e l’integrazione di diverse forme artistiche quali pittura, musica, scultura, teatro, scrittura coinvolgendo aziende, istituzioni ed enti . Attualmente gli artisti italiani aderenti a GoArt Factory guidati da Osvaldo Neirotti sono 650 e vengono da Torino, Milano, Genova, Ferrara, Firenze, Roma, Bergamo, Bari, Vibo Valenzia, Catania.

Vieni a scoprire tutte le altre iniziative di Natale è Reale www.natalereale.it