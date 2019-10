“Teatro: ascolto ed espressione in carcere” è l’evento, organizzato dall’associazione di ascolto La Brezza Onlus, che si terrà giovedì 7 novembre alle ore 18.30 presso la sala biblioteca del Circolo dei Lettori di Torino, in via Bogino 9.

Se si potesse ricominciare la vita da capo? Questo il focus del laboratorio di “arte espressione del sé” organizzato nel Padiglione A della casa circondariale Lorusso e Cutugno; da tale interrogativo è nato lo spettacolo teatrale “La pagina bianca”. La pagina bianca simboleggia anche solo un momento che si trova in un angolo remoto della mente e che diventa un appiglio per riuscire a ripartire.

È previsto l’intervento di Marisa Brigantini, criminologa presso il carcere di Torino; teatralizzazione a cura di Stefania Rosso, Alice Fusaro e Francesca Bovolenta.