Medicinali a casa di chi non può andare in farmacia: "Pharmecure" vince il premio di Cna Piemonte

È la Pharmercure di Maurizio Campia la miglior startup in tutta la regione secondo Cna Piemonte. La società che si occupa di portare i medicinali anche a chi non può raggiungere le farmacie è stata premiata durante la serata finale del premio Cambiamenti, giovedì sera. L’appuntamento al TAG Talent Garden di Torino rappresenta l’ultimo atto in Piemonte per l’iniziativa che Cna organizza a sostegno delle imprese innovative e i giovani imprenditori.

Sono state 23 le società selezionate dalla giuria dalle circa 40 che hanno risposto al bando della Confederazione dell’Artigianato e della micro impresa. Dopo la prima scrematura, i concorrenti si sono ridotti a dieci e tra di loro la Pharmercure ha vinto il confronto, portandosi a casa un premio del valore di 1000 euro, ma soprattutto la responsabilità e l’onore di rappresentare il Piemonte alla finale nazionale che si svolgerà a Roma il prossimo 28 novembre.

Soddisfazione da parte del segretario regionale Filippo Provenzano e dal presidente di CNA Piemonte Fabrizio Actis che hanno valutato positivamente la proposta messa in campo da parte di tutti i concorrenti. Servizi, riuso, attenzioni ai materiali e all’ambiente sono state al centro delle idee delle startup in gara. “È positivo saper innovare anche in settori tradizionali e provare a trovare nuove strade per fare impresa sul fronte del prodotto e del processo”, ha affermato Fabrizio Actis.

Protagonista della serata anche CNA Torino che durante la serata ha “iscritto” un nuovo artigiano d’eccezione. Il presidente Nicola Scarlatelli ha consegnato la tessera a Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via Di Gioia, gruppo indie torinese protagonista anche della battaglia per il clima a fianco della generazione del friday for future di Greta Thumberg.