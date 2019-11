Alla Nuvola torna FLAT, fiera internazionale del libro d'artista

Torna FLAT, Fiera Libro Arte Torino. Fino al 3 novembre, nello spazio La Centrale della Nuvola Lavazza, è in programma la terza edizione dell'appuntamento internazionale dedicato al libro d'artista, ideato da Chiara Caroppo e Mario Petriccione.

Alla terza edizione di FLAT partecipano 49 espositori provenienti da 16 Paesi, confermando il carattere internazionale della manifestazione con oltre il 50% di presenze dall'estero. Nell'ambito dell'evento, al secondo piano de La Centrale è allestita la mostra "Maurizio Nannucci/This sense of openness" a cura di Elena Volpato.

L'esposizione raccoglie oltre 150 opere, tra edizioni e multipli, realizzate dall'artista in più di cinquant'anni di lavoro. I materiali provengono da importanti collezioni museali, così come biblioteche e archivi pubblici come il MoMA di New York, la TATE di Londra, il Centre Pompidou di Parig.

Per la prima volta sarà possibile cogliere la produzione di Nannucci - tra il 1967 e il 2019 - di libri d'artista, di multipli, dischi, poster, riviste, fotografie, cartoline. Club to Club organizzerà un ambiente sonoro per la fiera.