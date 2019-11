Il Balon resistente trova spazio in Via San Simone

“Sabato mercato aperto” avevano annunciato, attraverso un evento Facebook, i sostenitori della permanenza del libero scambio a Borgo Dora. E dopo le tensioni della scorsa settimana, una trentina di venditori si è effettivamente sistemata in Via San Simone per proseguire la resistenza allo spostamento del mercato all'ex magazzino delle pietre di Via Carcano.

Gli occupanti, guardati a vista da polizia e vigili, sono posizionati lungo tutta la strada tra Via Andreis e Via Borgo Dora. Ancora chiuso l'accesso ai veicoli da Lungo Dora Savona e Corso Vercelli, mentre le forze dell'ordine hanno reso off limits l'area adiacente al ponte Carpanini presidiandola con auto e camionette.