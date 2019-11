Torino, lite tra fidanzati degenera in strada: botte e insulti ai poliziotti

È decisamente degenerata una violenta lite tra fidanzati scoppiata in strada, in via De Sanctis: alla fine, infatti, botte e insulti sono stati rivolti addirittura ai poliziotti, intervenuti per calmare la situazione.

Protagonisti dell'episodio un uomo di 35 anni e la sua fidanzata 36enne. Lui, già noto alle forze dell'ordine, era visibilmente ubriaco e sotto l'effetto di stupefacenti: all'arrivo della pattuglia si è sfilato il giubbotto in segno di sfida e si è scagliato contro uno dei poliziotti provocandogli una lieve lesione alla caviglia. In tasca aveva un coltellino a serramanico. Arrestato, è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E denunciato per porto abusivo di armi. La donna, 36 anni, è invece stata denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale: dopo aver raccontato di essere stata aggredita dal compagno, ha insultato i poliziotti perché avrebbe voluto tornare a casa con lui.