A San Salvario quattro imprenditrici danno vita alla prima "Settimana della Ceramica"

Per otto giorni Torino sarà "capitale" della ceramica e della manualità tutta al femminile. Si apre domani, 3 novembre, la prima Settimana della Ceramica organizzata da Pottery Lab, associazione culturale senza scopo di lucro nata quattro anni fa a San Salvario dallo spirito imprenditoriale di quattro donne, unite da una comune passione.

La rassegna prevede una serie di workshop con ceramisti di fama internazionale. Tra gli appuntamenti in programma, Renato Ferrato parlerà della paper clay, la pittura con ingobbio, mentre Maria José Etzi terrà un approfondimento sulla maiolica.

L'evento è stato reso possibile da una campagna di crowfunding sulla piattaforma Eppela lanciata lo scorso maggio, in collaborazione con la Fondazione CRT.

"I benefici derivanti dalla lavorazione dell’argilla sono riconosciuti – spiega Diletta Lo Guzzo, una delle anime dell'associazione, che conduce ogni giorno laboratori anche con disabili, bambini e anziani –. E' un modo per esercitare un’attività manuale ma anche stimolare le aree della sfera cognitiva. Le mani sono il prolungamento della mente, l’espressione di noi stessi".

L'inaugurazione della Settimana della Ceramica è fissata domenica 3 novembre alle ore 18.30, mentre i workshop veri e propri partiranno da giovedì 7 per concludersi il 10. Tutte le attività si svolgeranno presso la sede di Pottery Lab, in via San Pio V 15.