Magic Halloween al Circolo Amici della Magia

Domenica 3 novembre alle ore 16 il Circolo Amici della Magia di Torino (Via Salerno, 55, amicidellamagia.it) propone il Magic Halloween for Kids, uno spettacolo di magia comica e fantasia per famiglie e bambini dai 3 ai 99 anni. Una festa di Halloween alla portata di tutti, nel corso della quale poter conoscere attraverso giochi di magia, gag e trovate divertenti, la voglia del pubblico di diventare bambini e di lasciarsi trasportare dalle risate e dallo stupore della fantasia. Protagonista dello spettacolo Arthur The Dracul, un esilarante Dracula comico frutto della fantasia di Arturo il Clown.

Lo spettacolo alterna gag classiche di clownerie e giocoleria a momenti di divertimento. Non mancheranno momenti di tensione e paura grazie a numeri di magia e illusionismo per bambini che vedrà il clown alle prese con parole e bacchette magiche: passando da momenti di tremenda confusione ad attimi di tenerezza Artur The Dracul saprà offrire buon umore e simpatia a tutti i presenti.

Arturo il Clown è il nome d’arte di Corrado Gerbaudo che oltre ad esibirsi come clown in varie situazioni, collabora dal 2004 alla formazione dei clown di corsia per l’associazione VIP ITALIA – Viviamo in Positivo.

L’appuntamento di domenica 3 rientra nella ricca programmazione del Circolo Amici della Magia di Torino, un'associazione culturale, senza scopo di lucro, che si prefigge di ricercare, conservare e divulgare l'Arte Magica. È culla professionale di artisti nazionali e internazionali tra cui Alexander, Arturo Brachetti, Marco Berry, Marco Aimone e il giovane Luca Bono. Oggi è una delle realtà magiche più prestigiose e attive del mondo dopo i circoli di Hollywood e Londra.

Collocato per lungo tempo in Via Santa Chiara, nel cuore della Torino storica, oggi il Circolo ha una nuova sede in via Salerno 55, realizzata per venire incontro alla crescente attenzione del pubblico al mondo dell’illusionismo. Qui si incontrano prestigiatori e artisti di ogni paese. Il Circolo dispone di una vasta biblioteca, a disposizione dei soci, con oltre 5.000 volumi. Un preziosissimo patrimonio che rende il CADM proprietario della seconda biblioteca magica al mondo dopo quella di Londra.

Ingresso 10 euro. I bambini sotto i 3 anni non pagano. Prenotazione obbligatoria al 339 4998327. www.amicidellamagia.it

