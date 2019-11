Torino: si avvicina la Beauty Marketing Night

Degital Eventi in collaborazione con Madness Experience presenta Beauty Marketing Night !

L'evento pensato su misura per i professionisti del settore bellezza che vogliono aggiornarsi con tutte le ultime novità riguardanti il mondo del marketing online, sempre più necessario oggi a ogni tipo di azienda, specialmente nel settore medio-piccolo come quello tipico dei centri estetici.

La serata non sarà un noioso seminario, o una lezione frontale, ma un vero e proprio aperitivo nell'esclusiva location dello One Apple Concept Bar , in via Annibale Lovera 1!

Durante l'evento i professionisti della comunicazione di Degital e Madness Experience, tra un calice e uno stuzzichino, sveleranno tutti i trucchi di una strategia marketing vincente ed adeguata alla modernità digitale.

Tantissimi i partner del settore Beauty presenti.

Hely's Cosmetica , il punto di riferimento dei laboratori cosmetici di Torino. Attivo da più di cinquant'anni, Hely's fa del Made in Italy il proprio punto di forza. Affidabilità, qualità e ricerca continua, insieme a una scrupolosa selezione delle materie prime lo hanno reso uno dei più grandi player nel campo della cosmetica professionale.

Cerri , cinquant'anni di impegno ed esperienza nel settore beauty, con la fede nella biologia e gli effetti biologici come strumenti nella lotta agli inestetismi. Oggi la tecnologia Cerri è distribuita in trenta paesi, ed utilizzata da migliaia di professionisti qualificati. Il trucco? Non puntare soltanto al risultato finale, naturalmente importantissimo, ma anche all'esperienza dell'applicazione, che deve essere sempre gradevole.

Con dei partner così, la Beauty Marketing Night si prevede come un evento imperdibile per tutti i professionisti del settore e per gli appassionati di bellezza.

Tra i partner della serata, con una punta di orgoglio, ci siamo anche noi di Torino Oggi che non potevamo non supportare un evento così importante per la nostra città!

La serata necessita di un pre-iscrizione, quindi vi invitiamo a farlo il prima possibile perché i posti sono limitati!



Ecco il link per l'iscrizione alla serata: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-beauty-marketing-night-77077810807

Vi aspettiamo domenica 10 novembre, alle ore 20.30 allo One Apple Concept Bar in via Anniale Lovera 1!