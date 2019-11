"TOward2030: What are you doing?", presentato ad Artissima il volume che illustra le opere di street art

Lavazza si conferma protagonista della settimana dedicata all'arte contemporanea a Torino mettendo al centro delle celebrazioni l'impegno per la sostenibilità e i progetti dedicati alle arti visive, con la presentazione del volume dedicato a TOward2030: What are you doing?, progetto con cui Lavazza e la Città di Torino hanno affermato il loro impegno nella diffusione dei 17 Global Goals delle Nazioni Unite.

Il volume raccoglie l'esperienza di TOward 2030: le fotografie di Martha Cooper - tra le più importanti fotografe di street art a livello internazionale - raccontano la magia di un progetto che ha cambiato il volto della città, dove la street art incontra la sostenibilità.

Voluto da Lavazza e dalla Città di Torino con lo scopo di diffondere la cultura della sostenibilità attraverso il linguaggio della street art, il progetto TOward 2030 ha visto la realizzazione di 18 opere murali ispirate agli obiettivi di sviluppo sostenibile, i Sustainable Development Goals elaborati dall'ONU: i 17 Sustainable Development Goals più il Goal Zero, ideato da Lavazza e pensato per divulgare gli obiettivi stessi. Torino, città che vanta una lunga tradizione muralistica, è la prima città al mondo a farsi ambasciatrice dei Goal, trasformandosi in un laboratorio in cui l'arte urbana si è fatta portatrice di un messaggio potente legato al futuro del Pianeta.

La street art, con i suoi stili, le sue visioni e le voci è una forma votata alla democratizzazione dell'arte, uno strumento di riappropriazione dello spazio urbano e un linguaggio alternativo. Il suo incontro con i temi della sostenibilità si è dimostrato fertile: TOward2030 è infatti stato insignito del prestigioso Premio Internazionale Res Publica 2019, dedicato alle iniziative che si distinguono per senso civico e buon governo, che è stato assegnato il 27 ottobre.

Alla presentazione sono intervenuti Francesca Lavazza, Membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda, Michele Mariani, direttore creativo dell'Agenzia Armando Testa, Marco Giusta, assessore alle politiche giovanili della Città di Torino, Roberto Mastroianni, critico e curatore, e la Sindaca Chiara Appendino, che spiegheranno la genesi del progetto di trasformazione urbana e il coinvolgimento di Lavazza nella diffusione dei 17 Goal delle Nazioni Unite.

Il racconto dell'esperienza di TOward 2030 ha proseguito nella Piazza di Nuvola Lavazza, dove prende corpo la mostra delle fotografie scattate da Martha Cooper per il progetto, un corpus di diciotto immagini che saranno visibili a partire dal 30 ottobre e per tutto l’inverno.

Per coinvolgere il pubblico e rendere protagoniste le 18 opere murali sparse per la città saranno inoltre previste domenica 3 novembre visite guidate gratuite in partenza dalla Nuvola Lavazza, dove si trova il muro dedicato al Goal 13 Climate Action, dal titolo The Ode of Collapse, dell'artista francese Mantra, celebre in tutto il mondo per i suoi murales trompe l'oil realizzati a mano libera, dedicati alle farfalle e alla natura.