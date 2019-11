Porta Palazzo, i volontari sistemano l'aiuola di Piazza Don Albera

“Questo giardino è stato fatto da un gruppo di volontari del nostro quartiere, abbiatene cura: non entrate, non calpestatelo e non portate i vostri cani a fare i loro bisogni, grazie”: con questo cartello Fuori di Palazzo ha annunciato di aver sistemato e curato l'aiuola di Piazza Don Albera, a pochi metri da Piazza della Repubblica e dal mercato di Porta Palazzo.

L'intervento è stato realizzato nell'ambito del progetto Co-City per i beni comuni, che vede l'associazione in prima fila anche nella gestione della scalinata che porta a Via La Salle: “L'idea - spiega Cecilia Guidi – è quella di muoverci a tappe per coinvolgere le persone strada facendo. Dopo due anni siamo finalmente riusciti a sistemare l'aiuola, non ci credeva più nessuno ma adesso anche i commercianti di zona si stanno riavvicinando per farla funzionare; il percorso di adozione da parte del quartiere sta procedendo e, lentamente, stanno cambiando anche le abitudini di chi la frequenta”.

Nei prossimi mesi ci saranno ulteriori iniziative: “Per prima cosa - prosegue Guidi – metteremo la ghiaia nel sentiero che si sta creando per raggiungere il parcheggio, per poi aggiungere alcune piante; la Circoscrizione 7, inoltre, ha accettato di installare gli archetti porta-biciclette in prossimità dei dissuasori che attualmente servono per impedire alle auto di parcheggiare. Per quanto riguarda la scalinata, invece, è previsto l'arrivo di due panchine in modo da trasformarla in luogo di ritrovo dove eventualmente organizzare eventi. L'ultimo grande intervento è in programma la prossima primavera e riguarda il rifacimento artistico della facciata dello stabile di Via Noè 6”.