Anche a settembre Torino si conferma la città più "cassintegrata" d'Italia: +229,3%

Torino si conferma città più cassintegrata d'Italia. Lo dice l'ultimo studio della Uil, che mentre nel resto del Paese registra un aumento a settembre del 51,9% rispetto a un anno fa, per la nostra regione quantifica la crescita addirittura dal 229,3%, per un totale di 2.506.275 ore, in aumento del 229,3% (+60,7% ordinaria, +378,8% straordinaria, -100% in deroga, ormai estinta).

A livello di province si registrano alcune vere "esplosioni": Novara +3.527,4%, Biella +1.607%, Cuneo +593,2%, Asti +370,4%, Verbania +254,4%, Torino +187,7%, mentre calano soltanto Alessandria -50,9% e Vercelli -60,7%. Se si confrontano però le ore richieste in tutti i primi mesi del 2019 la tendenza appare meno sconfortante: addirittura si registra una diminuzione dello 0,2% mentre a livello nazionale sono aumentate del 16,3%.

Il Piemonte è al secondo posto in Italia per ore richieste, dopo la Lombardia. Mentre Torino, con 13.578.338 ore richiese, si conferma di gran lunga la città più cassaintegrata d’Italia, acuendo la distanza rispetto a Roma (11.578.800) e Napoli (9.831.123). Nei primi nove mesi dell’anno, la media mensile dei lavoratori piemontesi tutelati è stata di 13.202, in diminuzione di 20 unità rispetto all’analogo periodo del 2018.

Per quanto riguarda infine la variazione percentuale della cassa integrazione per settori produttivi, nel confronto tra i primi nove mesi del 2019 e del 2018, la tendenza ha riguardato la crescita soprattutto nel monto dell'Industria (unico settore) con un +6%, mentre sono diminuite le richieste per Edilizia -44% e Commercio -83,1%.