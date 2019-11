Congresso nazionale dei Radicali a Torino, eletto presidente il torinese Igor Boni

“È’ stato un Congresso difficile - ha dichiarato Boni -. In quest’anno dovremo raddoppiare le iscrizioni per potere sopravvivere visto che le attività dei Radicali Italiani sono totalmente autofinanziate. Credo che da subito dovremo rilanciare le nostre iniziative sullo stato di diritto e per imporre al governo italiano la cancellazione dei vergognosi accordi non con la Libia ma con le bande libiche. Proprio per denunciare tali accordi forieri di morte i congressisti hanno indossato una fascia a lutto. Cercherò come presidente di continuare a fare quello che ho fatto sempre da militante: cercare di comprendere le ragioni di tutti e di ciascuno, tentando di valorizzare ogni apporto e risorsa, anche i più piccoli e meno considerati".