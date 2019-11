Toro, nel 2018 perdita netta di 12.3 milioni

Il 4 a 0 subito dal Toro a Roma, per opera della Lazio, certamente è stato un brutto colpo per Urbano Cairo, patron della gloriosa società granata. Ma, forse, ha sofferto di più all'assemblea del Torino Calcio, quando ha approvato il bilancio 2018. Chiuso con la perdita netta di 12.361.807 euro. Più di tanti altri, infatti, Cairo patisce i dati negativi delle sue aziende. Per lui, imprenditore di successo, ogni segno meno è una stilettata. Pazienza se il Toro esce sconfitto dal campo; ma i conti no: i conti devono quadrare, finire con il segno più.

