Gli eventi spengono "Miracola": la Luce d'Artista di piazza San Carlo tornerà il 25 novembre

Nemmeno il tempo di accendersi che l'opera simbolo di Luci d'Artista del 2019, "M i r a c o l a" di Roberto Cuoghi, deve già spegnersi. Nessun problema tecnico, però: la sospensione temporanea dell'opera che "spegne" piazza san Carlo era infatti già stata messa in conto nel periodo dal 4 al 24 novembre. Il motivo? La presenza, nel Salotto della Città, di due importanti manifestazioni: CiccolaTò (8-17 novembre) e la Maratona di Torino (domenica 24 novembre).

"Dal 4 al 24 novembre, nei giorni in concomitanza con le manifestazioni CioccolaTò e Maratona di Torino previste in piazza San Carlo - si legge su una nota del Comune - l'accensione della Luce d'Artista 'M i r a c o l a' di Roberto Cuoghi verrà temporaneamente sospesa".