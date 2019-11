Attorno alle ore 20 di oggi, lunedì 4 novembre, a Rivalta, a seguito di una lite tra due fratelli conviventi, entrambi pregiudicati, uno dei due ha accoltellato più volte l'altro all'addome.

La vittima è stata trasportata in ospedale San Luigi in prognosi riservata. L'autore è stato arrestato dai militari della stazione di Orbassano per tentato omicidio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La persona ferita ha 39 anni, mentre ne ha 44 il fratello finito in manette.