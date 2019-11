Torino e gli sbocchi lavorativi per i giovani

C’è chi dice che per trovare lavoro al giorno d’oggi sia necessario avere almeno una laurea. In realtà sono numerose le figure professionali particolarmente richieste dal mercato del lavoro, alcune non necessitano di una laurea, ma di certo di una preparazione specifica e particolare. Per chi è alla ricerca di un lavoro è quindi fondamentale dedicarsi alla formazione personale, in modo da trovare lavoro più rapidamente, ma anche da poter ottenere un salario più elevato.

Nella zona di Torino e dintorni sono numerose le figure professionali richieste in diversi ambiti, quindi le probabilità di trovare lavoro per i giovani torinesi sono molto elevate, dopo aver seguito un corso professionalizzante.

Le figure professionali più richieste

Nel nostro Paese chi desidera iscriversi all’università, ma non ha ancora le idee chiare, dovrebbe valutare corsi di laurea dedicati ai settori in cui oggi sono più richieste figure professionali di un certo livello. Il primo è la tecnologia, in senso lato; quindi qualsiasi corso di laurea dedicato al mondo dell’informatica, all’ingegneria elettronica, al web in ognuna delle sue espressioni è di certo premiante dal punto di vista dello sbocco lavorativo. Lo stesso dicasi per ciò che concerne il settore sanitario; nel nostro Paese infatti alcune figure professionali facenti parte di questo settore sono costantemente richieste, in tutte le Regioni. Stiamo parlando soprattutto di infermieri, logopedisti, psicologi, fisioterapisti. Ma anche di figure che non necessitano di una laurea, come ad esempio il nutrizionista, l’igienista dentale, il massaggiatore.

La formazione professionale

Come abbiamo detto, le figure particolarmente richieste dal mercato del lavoro non necessitano sempre di una laurea. La formazione professionale oggi passa anche attraverso corsi specifici, altamente qualificanti, spesso dedicati a singole attività lavorative. Per altro sono disponibili in tutte le Regioni scuole che offrono questo tipo di formazione, come ad esempio la scuola ArteCorpo . Questa scuola propone corsi di formazione al massaggio tenuti da formatori professionisti che operano in questo settore da vari anni. I percorsi disponibili sono vari e riguardano il Massaggio Sportivo, la Riflessologia Plantare, il Massaggio Bioenergetico, il Massaggio Miofasciale. Le offerte sono quindi molteplici e permettono a chiunque di trovare il corso di formazione professionale più adatto.

Artecorpo ha aperto la sede di Torino da meno di un anno, ma nella Regione Piemonte la presenza della scuola è consolidata grazie anche alla sede di Alessandria.

La scuola di formazione Artecorpo è comunque presente anche in altre parti d'Italia, come in Liguria con le sedi di Genova, Recco e La Spezia e in Campania con la sede di Napoli.

Il settore della formazione

Un altro settore in cui sono numerose in Italia le figure ricercate dal mercato del lavoro è quello della formazione. Da un lato sono necessari insegnanti, anche se è fondamentale verificare di quali tipologie di materie o in quali ambiti per ogni specifica Regione. In alcune zone infatti esiste una carenza di insegnanti di scuola dell’infanzia o di primo grado, in altre invece sarebbe necessaria l’assunzione di insegnanti per la scuola superiore. Dall’altro lato il mercato del lavoro richiedere anche figure professionali che riguardano la formazione, ma di tipologia diversa. Come ad esempio il mediatore culturale, il formatore aziendale, l’interprete o l’insegnante di lingua per stranieri. Anche in questi casi se non si desidera trasferissi in un’altra Regione è importante verificare le necessità della zona in cui si vive. Inoltre stiamo comunque parlando di figure professionali per cui una laurea è necessaria, se non addirittura un master o corsi specifici che aiutino nella pratica lavorativa quotidiana, così come nell’ottenimento del posto di lavoro.