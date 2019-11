Domani arriva a Ivrea Marco Togni, l'uomo che gira l'Italia a piedi per sensibilizzare sulla sclerosi multipla

Domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 16 MarcoTogni, volontario dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, verrà accolto a Ivrea dall'Amministrazione comunale e dal Gruppo operativo dell’A.I.S.M. nella Sala Dorata del Palazzo municipale.

In quest'occasione, il Sindaco sarà invitato a firmare la Carta dei diritti delle persone affette da Sclerosi multipla.

Marco Togni, “Oski” per gli amici, è un ingegnere di 37 anni che, dal 17 marzo scorso, sta percorrendo l’Italia a piedi (6.000 km in totale) per sensibilizzare sulla Sclerosi Multipla, sui diritti e l'inclusione sociale. Marco si impegna a raccogliere fondi per la ricerca scientifica sostenendo il messaggio della Carta dei diritti delle persone affette da Sclerosi Multipla, documento fondamentale dell’A.I.S.M.

Da Ivrea, Marco Togni, si dirigerà ad Aosta, ultima tappa del suo viaggio che prevede poi il ritorno a Genova da dove è partito.