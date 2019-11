Messer Tulipano torna in piazza Emanuele Filiberto a Torino

Anche quest’anno Messer Tulipano passa in città per piantare oltre 3000 bulbi, destinati a colorare con i loro variopinti petali, la prossima primavera, le aiuole di piazza Emanuele Filiberto: il cuore pulsante del Quadrilatero Romano, dove fa bella mostra di sé l’orto urbano che da sei anni ha cambiato il volto a questo angolo della vecchia Torino, tra il Santuario della Consolata e Porta Palazzo, nell’ambito del progetto denominato “Cascina Quadrilatero”.

Una collaborazione tra tre realtà impegnate in ambiti diversi, Clean up Quadrilatero, l’Associazione Culturale Azimut e Messer Tulipano; città e campagna accomunate dalla volontà di valorizzare l’ambiente, la storia, le bellezze naturali, la cultura e l’enogastronomia del territorio subalpino. I primi fiori, dei più svariati colori, spunteranno nelle aiuole intorno al mese di aprile 2020 e, oltre a valorizzare una zona importante della città, ci inviteranno ad andare ad ammirarne molti altri (circa 100.000 tulipani) al Castello di Pralormo, in occasione della XXI edizione di Messer Tulipano che si svolgerà dal 28 marzo al 1° maggio 2020.