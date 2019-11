Migliorano le condizioni del Vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, che da alcuni giorni si trova ricoverato presso l’ospedale Santa Croce di Cuneo.

A darne notizia questa mattina è la pagina Facebook ufficiale dell’esponente di Forza Italia, dove si legge il seguente messaggio “ Care Amiche cari amici, la segreteria del Vicepresidente Franco Graglia che, come vi abbiamo precedentemente comunicato si trova all’Ospedale Santa Croce per problemi di salute ora in via di miglioramento, è attiva per seguire tutte le questioni legate al territorio e si confermano tutti gli appuntamenti presi.

Per ogni eventuale esigenza contattare il numero 0115757090 o mandare una mail a segreteria.graglia@cr.piemonte.it”.