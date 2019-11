Paura per Piero Angela, ricoverato in ospedale dopo una caduta in casa

Tutti coloro che amano la divulgazione scientifica, giovani e meno giovani, torinesi (come lui) e non solo, sono in ansia per Piero Angela.

Il novantenne volto televisivo, inventore e conduttore di Quark, è stato ricoverato all'ospedale Sant'Andrea di Roma a seguito di una caduta avvenuta in casa, che gli avrebbe comportato un problema alla spalla.

Alla base del ricovero, dunque, un incidente domestico, che però avrebbe potuto avere conseguenze peggiori, tenendo conto che Angela ha compiuto 90 anni nel dicembre dello scorso anno. I fatti risalirebbero al periodo tra l’1 e il 2 novembre. Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte del suo agente o dello staff che ruota attorno a Piero Angela.

A quasi 91 anni, Piero Angela è tuttora uno dei volti più amati della televisione italiana ed è ancora molto ricercato per eventi e appuntamenti culturali. Purtroppo, a causa di questo incidente, ha dovuto dare forfait all'incontro (che di conseguenza è stato cancellato) "Tecnologia, cultura e informazione", in programma domenica 10 novembre al Politecnico.