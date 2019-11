Dialogo con Claudio Monge, domenicano, residente a Istanbul

Martedì 12 novembre, alle 18,45, l’Arsenale della Pace di Torino accoglierà Claudio Monge, domenicano, responsabile del Centro per il dialogo interreligioso e culturale di Istanbul. Un confronto a tutto campo che spazierà dalla Turchia alla Siria, passando per la testimonianza dei martiri dell’Algeria. Originario di Piasco, in provincia di Cuneo, Claudio Monge è professore di Teologia delle religioni all’Università di Friburgo e alla Facoltà teologica di Bologna. È autore di numerose pubblicazioni, l’ultima in ordine di tempo, “Il martirio dell’ospitalità. La testimonianza di Christian de Chergé e Pierre Claverie” (Ed. Dehoniane).

L’Università del Dialogo è lo spazio di formazione permanente del Sermig. Inaugurato il 31 gennaio 2004 in Vaticano alla presenza di Giovanni Paolo II, vuole offrire strumenti di riflessione per affrontare le grandi sfide dell'esistenza nel segno della speranza. Negli ultimi anni, l’Università ha ospitato figure di ogni orientamento, credenti e non credenti, nel campo della cultura e dei media, dell’economia e della politica, della solidarietà e dell’arte. Ad ascoltarli altri adulti e, soprattutto, i giovani.