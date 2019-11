Mercoledì Veg: oggi prepariamo gelato su stecco di kiwi e semi di chia

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia, la proposta di questa settimana è gelato su stecco di kiwi e semi di chia.

Chi ha detto che il gelato è un dessert prettamente estivo? Veloce e semplicissimo da preparare, se realizzato con frutta di stagione può rivelarsi un piacere sfizioso e invitante anche in nelle giornate più fredde. Eccolo in una versione “autunnale” che unisce le proprietà energizzanti dei kiwi made in Piemonte, ricchi di vitamina C e antiossidanti, alla funzione protettiva dei semi di chia! Per una pausa golosa, salutare e 100% naturale.

Ingredienti per 6 stecchi:

• 2 kiwi

• 280 ml di latte di cocco o mandorla

• 4 cucchiai di semi di chia

• 4 cucchiai di sciroppo di riso integrale

• 6 stampi per gelati

Preparazione:

• Unite in un grilletto il latte di cocco con i semi di chia e lo sciroppo di riso integrale. Mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo.

• Sbucciate i kiwi, tagliateli a fettine sottili e adagiatele negli stampi (disposte alle pareti, daranno ai vostri stecchi un aspetto davvero scenografico e divertente)

• Versate il composto al latte di cocco e alla chia e conservate in freezer per almeno 4 ore.