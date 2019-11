Appendino e Palomba: "Stupiti per parole occupanti Cavallerizza Reale, lunedì firma del protocollo"

Stupore della sindaca Chiara Appendino e del Prefetto di Torino Claudio Palomba per la nota stampa diffusa nel pomeriggio da Assemblea 14:45, dopo l'ennesimo incontro in Prefettura sulla Cavallerizza. Gli occupanti hanno infatti accusato la Città di aver presentato una proposta "non completa", senza "garanzie sul futuro" del bene e con tempistiche di riqualificazione "indefinite".

Giudizi che – secondo la Prima cittadina e il Prefetto – “non risultano essere coerenti con il percorso intrapreso fino ad oggi per mettere innanzitutto in sicurezza le strutture della Cavallerizza Reale danneggiate dal rogo di alcune settimane fa e finalizzati a porre le condizioni per avviare la riqualificazione dello storico compendio e, al tempo stesso, garantire una continuità all'esperienza artistica e culturale già avviata”.

Chiara Appendino e Claudio Palomba sottolineano inoltre che “nell’odierna riunione sono state accolte buona parte delle richieste avanzate e relative a modifiche da apportare al verbale d’intesa: documento che, come annunciato dagli stessi rappresentanti degli occupanti, sarebbe passato al vaglio di un’assemblea convocata per la giornata di domenica".

"Nella consapevolezza, tuttavia, che il percorso avviato costituisce un punto di partenza importante anche per la valorizzazione del complesso della Cavallerizza patrimonio dell'Unesco, in serata è stata trasmessa l'ultima bozza di verbale, ribadendo che l'incontro per la sottoscrizione è calendarizzato per la giornata di lunedì 11 novembre, alle ore 17" concludono.