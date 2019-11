Chiusure viabilità: provinciale 1 delle Valli di Lanzo, provinciale 11 Padana Superiore, provinciale 23t02 del Colle del Sestriere

La strada provinciale 1 delle Valli di Lanzo nel tratto compreso fra l'abitato di Balme e il Pian della Mussa è una strada di alta montagna, caratterizzata da un andamento molto tortuoso e con carreggiata di limitata larghezza che sale fino al Pian della Mussa circa a quota 1850 s.l.m.

Nella stagione invernale, in considerazione della geometria e altimetria della strada, unitamente alla presenza di valloni con frequenti fenomeni valanghivi, non è possibile attuare il servizio sgombroneve in sicurezza. A partire dal 7 novembre 2019 la strada sarà chiusa a tutte le categorie di utenti nel tratto compreso fra km. 57+260 (loc. Balme) e il km. 62+744 (loc. Pian della Mussa in territorio del comune di Balme).

Sp. 11 di “Padana Superiore”: sospensione alternata nelle corsie in direzione Torino-Chivasso e chiusura dello svincolo Settimo-San Mauro dall’11 al 15 novembre

Per lavori di ripristino a seguito di posa di un canale scolmatore, dall’11 al 15 novembre, fra le 9 e le 17, è istituita la sospensione alternata della circolazione sulla sp. 11 fra il km. 8+800 e il km. 9+100 nelle corsie in direzione Torino-Chivasso con limitazione della velocità a 50 km/h e chiusura dello svincolo Settimo-San Mauro nella medesima direzione. l

Sp. 23t02 del Colle del Sestriere: chiusura 11 e 12 novembre

Per interventi di manutenzione ordinaria e taglio di piante pericolanti lungo la sp. 23t02 del Colle del Sestriere nel comune di Inverso Pinasca, fra il km 3+950 e il km 4+500 sono istituite limitazioni delle circolazione, dalle 7:30 alle 18 dei giorni 11 e 12 novembre 2019.

- Sospensione della circolazione con chiusura al transito della corsia in direzione Pinerolo-Torino per tutti gli utenti dal km 4+900 al km 7+082 con deviazione su percorso alternativo, cioè la sp. 23 vecchio tracciato

- Sospensione della circolazione mediante la chiusura al transito della corsia in direzione Pinerolo-Torino a tutte le categorie di utenti eccetto i mezzi di soccorso di emergenza, i residenti, utenti di attività commerciali e autobus di linea dal km 0 al km 4+ 900 con deviazione sulla sp. 23 vecchio tracciato.

- Individuazione dell'area cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato, limite di velocità ai 30 km e divieto di sorpasso sulla sp. 23t02 del Colle del Sestriere dal km 3+950 al km 4+500.