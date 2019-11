Convocato il Tavolo sulla qualità dell’aria: ci saranno i sindaci e gli amministratori dei 33 Comuni che rientrano nel Protocollo

Si svolgerà mercoledì 13 novembre la seduta del Tavolo di coordinamento sulla qualità dell’aria. È stato convocato dalla consigliera delegata all’ambiente e qualità dell’aria della Città metropolitana di Torino Barbara Azzarà e inizierà i lavori alle 9, presso la Sala Agnelli dell’Agenzia Mobilità Piemontese in corso Marconi 10 a Torino. La sede è stata decisa per evitare la sovrapposizione tra il Tavolo e l’Agenzia (la cui Assemblea regionale inizierà lo stesso giorno alle 10,30).

Sono stati convocati i sindaci e gli amministratori dei 33 Comuni che rientrano nel Protocollo: Alpignano, Beinasco, Borgaro, Cambiano, Candiolo, Carignano, Carmagnola, Caselle, Chieri, Chivasso, Collegno, Druento, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto, Pianezza, Pino Torinese, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro, Santena, Settimo, Torino, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano. La convocazione comprende come sempre l’assessore all’ambiente della Regione Piemonte, Arpa e Anci Piemonte, l’Agenzia per la Mobilità Piemontese.

All’ordine del giorno la discussione sulle misure di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare e di promozione della mobilità sostenibile; le azioni informative predisposte dalla Città metropolitana di Torino per l’inverno 2019/2020; le attività di comunicazione da intraprendere in previsione del blocco dei veicoli diesel Euro 4 che il protocollo padano prevede a partire dal 01/10/2020; verranno inoltre trattate le problematiche emerse nel primo periodo di applicazione delle misure del protocollo padano, le azioni di controllo adottate dai Comuni e le attività di informazione e verifica sul corretto esercizio degli impianti termici.